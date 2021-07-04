Депутат рады заявил, что Зеленского «украли и подменили на двойника»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале иронично заявил, что президента Украины Владимира Зеленского «украли и подменили на двойника».

«Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!» — написал он.

К публикации политик приложил видео, на котором будущий украинский президент рассуждает об отношениях между украинцами и русскими.

«Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка», — говорит Зеленский на видео.

30 июня президент Владимир Путин во время «Прямой линии» отметил, что «украинцы и русские — это вообще один народ». А также пообещал, что напишет отдельную статью по поводу единства народов Украины и России.

В ответ на это Зеленский заявил, что русские и украинцы не являются одним народом. По словам Зеленского, если бы две нации действительно были одним народом, «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».