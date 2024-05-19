Россиянам объяснили, как молочная продукция доезжает свежей до магазина

В стране существует система маркировки, когда на каждую единицу продукции наносится специальный код — DataMatrix, где фиксируются данные всей цепочки производства: когда, кем и где был произведен был данный товар. В системе зафиксирован ряд категорий товаров в стране, включая молочную продукцию. О том, как молочную продукцию довозят свежей до магазинов, «Газете.Ru» рассказал Данил Сальников, операционный директор логистического оператора «GLP».

«Соответственно, система синхронизируется с кассами магазинов, через системы оплаты. Благодаря нововведению система будет сигнализировать о приближающемся конце срока годности, в результате чего, система попросту не пропустит продажу продукта. Тем самым, продать товар с заканчивающимся сроком годности в супермаркете не будет возможности», — объяснил эксперт.

По словам логиста, в современных реалиях приобрести испорченную молочную продукцию маловероятно.

«Чтобы молочный продукт хорошо продавался, а цепочка из производителя (молокозавода) — перевозчика (логистического оператора) — продавца (супермаркета) могли иметь постоянный источник сбыта, а значит, дохода, — продукт должен быть качественным, свежим и вкусным. Для этого, на каждом этапе существуют строгие регламенты, регулирующие правила работы на законодательном уровне — от производителя, до сбытчика», — добавил он.

Учитывая, что молочная продукция скоропортящаяся, то очень важна правильная логистика, поскольку в данном деле существует один принцип — не просто быстро, а максимально быстро.

«Для транспортировки используются особые грузовики рефрижераторного типа, когда в кузове с продукцией поддерживается особый температурный режим. Это позволяет сохранять температуру оптимальной для продукции. Ведь большинство молочных продуктов требуют строго иметь температурный режим от +4 до +6°С на всех этапах от производства, логистики и продажи конечным потребителям», — сказал эксперт.

Водители должны иметь санитарные книжки, проходить строгий медицинский контроль. Сам кузов также должен проходить санитарную обработку с необходимой периодичностью.

«Кроме того, логистические операторы, зная, что рефрижераторные перевозки стоят дорого, так как установка потребляет много ресурсов, выстраивают маршруты таким образом, чтобы товар как можно быстрее оказался на точках. Тем самым достигаются два показателя — скорость доставки и сохранение качества продукции», — резюмировал Сальников.

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