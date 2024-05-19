В Курской области сообщили об опасности атаки БПЛА

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Смирнов.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов. В частности, утром 17 мая село Грузское Борисовского района атаковали украинские дроны.

В селе Веселая Лопань Белгородского района БПЛА влетел в частное жилое домовладение. В результате взрыва повреждены забор и хозпостройка. Никто не пострадал.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.