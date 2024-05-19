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Воздушная тревога в Харьковской области продлилась рекордные 18 часов

Продолжительность воздушной тревоги в Харькове составила рекордные 18 часов

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Воздушную тревогу в Харьковской области отменили спустя рекордные 18 часов и одну минуту. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены воздушной тревоги начали звучать в субботу в 08:29 мск и затихли в воскресенье в 02:30 мск. Однако вскоре сигнал снова зазвучал.

До этого самая продолжительная с начала специальной военной операции воздушная тревога была зафиксирована в Харьковской области 17 мая. Тогда она длилась 16 часов 33 минуты.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

18 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что освобождение села Старица Харьковской области позволило полностью перерезать пути поставок боеприпасов и резервов Вооруженным силам Украины (ВСУ) в город Волчанск.

Ранее ВСУ ударили авиабомбами JDAM-ER по занятой бойцами ВС РФ больнице в Волчанске.

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