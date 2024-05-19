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Израиль сообщил об уничтожении около полусотни террористов в Рафахе

ЦАХАЛ: в Рафахе уничтожены около 50 террористов

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации около 50 террористов в ходе военной операции, которая продолжается в восточной части города Рафах. Об этом пишет ТАСС.

По данным ЦАХАЛ, 401-я дивизия «усиливает операцию» на востоке Рафаха. Военные устраивают точечные рейды на инфраструктурные объекты террористов и здания, в которых засели боевики палестинской организации ХАМАС.

В пресс-службе израильской армии отметили, что военнослужащие ликвидировали около 50 террористов и нашли десятки туннелей, которые планируют взорвать. С начала операции ЦАХАЛ уничтожил сотни объектов террористов, среди которых места производства вооружения и установки для запуска ракет.

17 мая глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не позволит ставить под сомнение право на самооборону и будет дальше бороться, как в суде, так и на поле боя.

До этого стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена предлагала Израилю секретные разведданные, связанные с местонахождением лидеров ХАМАС, в обмен на отказ от полномасштабного вторжения в Рафах.

Ранее Шольц предостерег от полномасштабной наземной операции в Рафахе.

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