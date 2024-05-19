Назван показатель, в котором «Ванкувер» лучший во всей НХЛ

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед» и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» назвал для «Газеты.Ru» главное сильное качество «Ванкувер Кэнакс», заявив, что команда Рика Токкета идеально умеет подстраиваться под соперника.

«Наблюдать будет только интереснее. Будет интереснее понаблюдать за «Эдмонтоном», как вот он проблемы в игре будет решать. Вернет ли он Драйзайтля к Макдэвиду, или вот так Ноблаух оставит? Кого он оставит во вратарской линии, и все такое. То есть у «Ванкувера»-то с этим, в принципе, все понятно. Там вот мы играем и играем. Вот как против нас выйдут, так мы и подстроимся. А свои моменты реализуем. Потому что с реализацией моментов у «Ванкувера» не было проблем ни в регулярке, ни в плей-офф. Команда как шла, лучшей по реализации бросков в регулярке. Также примерно они вот эти цифры, по-моему, в 12, 13, 14% реализации бросков и держат. Им этого хватает, чтобы оставаться на плаву. Если еще и вообще искоренить удаления, это будет прям песня для «Ванкувера», но в плей-офф это абсолютно невозможно. Особенно учитывая, что судьи во второй игре в пользу «Эдмонтона» насвистели очень-очень много. И разбитое лицо Хьюза пропустили, и толчок в борт Петтерссона пропустили, и колющий от Райана пропустили. В общем, много-много-много чего. И вот судьи в этой серии определенную роль будут играть, потому что вот Соуси уже дисквалифицировали, такая первая кровь пролилась. Поэтому НХЛ будет за этой серией в плане судейских решений крайне внимательно следить», — считает Майков.

В серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз» «Ванкувер» ведет со счетом 3-2, находясь в одной победе от выхода в финал Западной конференции, где победителя этого противостояния ждет «Даллас Старз».

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