В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — следует из сообщения.

18 мая Гусев сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в регионе.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что несколько населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В частности, утром 17 мая село Грузское Борисовского района атаковали украинские дроны.

В селе Веселая Лопань Белгородского района БПЛА влетел в частное жилое домовладение. В результате взрыва повреждены забор и хозпостройка. Никто не пострадал.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.