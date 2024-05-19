После атаки беспилотника ВСУ загорелся храм в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе... В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», — написал глава региона.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Сотрудники МЧС тушат храм, который является памятником архитектуры.

Каменное здание храма в Малом Городище было построено более 100 лет назад на месте деревянной церкви, которая появилась в начале XIX века.

18 мая Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты ВСУ уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.