Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После атаки беспилотника ВСУ загорелся храм в Белгородской области

Гладков: из-за БПЛА в Малом Городище загорелась кровля храма Сергия Радонежского

close
100%
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе... В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», — написал глава региона.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Сотрудники МЧС тушат храм, который является памятником архитектуры.

Каменное здание храма в Малом Городище было построено более 100 лет назад на месте деревянной церкви, которая появилась в начале XIX века.

18 мая Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты ВСУ уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами