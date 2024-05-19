Названа причина, почему за «Эдмонтоном» интересно смотреть в серии с «Ванкувером»

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему за «Эдмонтоном» интересно наблюдать в серии с «Ванкувером», выделив тренерскую работу Криса Ноблауха.

«На «Эдмонтон» интересно посмотреть. Вот за Ноблухом, как вот он это крутит в сравнении с Вудкрафтом, например, прошлогодним. Потому что тот, такое ощущение, не делал абсолютно ничего. Вот у меня есть Макдэвид и Драйзайтль. Это история из каких-то юмористических скетчей, где тренер перед раздевалкой готовит такую мотивационную речь, а потом заходит в раздевалку и такой: ну, парни, играем, ну, как обычно, молодчики, погнали. Вот как будто было такое. А здесь Ноблаух, он прям крутит. Он попробовал три разных сочетания для Макдэвида. Попробовал с Хайманом и Янмарком. Попробовал с Драйзайтлем и Хайманом. В последней игре вышел Нюджент-Хопкинс. С вратарем он попробовал покрутить, потому что Скиннер эту серию, честно говоря, играет не очень хорошо. А Вудкрафт год назад, он что делал? Он за серию с «Вегасом» Скиннера поменял три раза. То есть, если у тебя человек три раза за серию присаживается на банку и меняется на своего бэкапа… Ну, наверное, это показатель, что ты рано или поздно должен оставить его на скамейке. Но Вудкрафт этого ни разу не сделал. А тут, пожалуйста, первая же замена, все, на следующую игру, Скиннер остается на скамейке. И Пикар провел, ну, в принципе-то, неплохой матч. Равно как и Эдмонтон провел неплохой матч», — считает Майков.

«Ванкувер» впереди в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» — 3-2. Шестой матч состоится в Эдмонтоне. В случае победы «Кэнакс», серия завершится, если победят хозяева, то команды сыграют седьмой матч.

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