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Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики

Трамп потребовал от Байдента пройти тест на наркотики

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Charly Triballeau/AP

Экс-президент США Дональд Трамп намерен потребовать от действующего американского лидера Джо Байдена пройти тест на наркотики перед тем, как состоятся их дебаты. Об этом сообщает РИА Новости.

«На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной. Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики», — заявил Трамп.

Отмечается, что Трамп опасается, что Байдена перед дебатами могут накачать стимулирующими препаратами.

До этого Трамп заявил, что у действующего главы Белого дома низкий показатель IQ.

18 мая стало известно, что Трамп намерен перед дебатами с Байденом потребовать от него провести тест на наличие тех или иных препаратов в организме действующего президента Соединенных Штатов. Также Трамп предложил проведение дебатов с Байденом стоя, несмотря на то что Байден «хочет сесть».

До этого Трамп заявил, что в течение пяти месяцев, которые остались до выборов в США, может начаться третья мировая война из-за «идиотов», которые находятся у власти.

Ранее Байден назвал Трампа неудачником.

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