СМИ: не менее 28 жителей Газы погибли после обстрела Израиля

Не меньше 28 граждан Палестины были убиты и еще несколько десятков ранены после того, как израильская авиация нанесла удар по северу сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«По меньшей мере 28 человек были убиты и десятки ранены, многие из них женщины и дети, после того, как Израиль нанес удары с воздуха по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Еще десятки человек погребены под обломками», — следует из сообщения.

Также отмечается, что с начала израильско-палестинского конфликта погибли более 35,3 тысячи и ранены свыше 79,3 тысячи граждан Палестины.

До этого сообщалось, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят рейды в нескольких населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Отмечается, что рейды проводятся в населенных пунктах у Калькильи, Сальфита и Наблуса.

Al Jazeera утверждает, что израильские военные также штурмовали населенный пункт Барта к югу от Дженина, где задержали нескольких рабочих из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.