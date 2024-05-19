Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В секторе Газа погибли 17 человек из-за удара Израиля

Al Jazeera: 17 палестинцев погибли при обстреле Израилем центра сектора Газа

close
100%
Hatem Khaled/Reuters

В результате обстрела израильскими военными центра сектора Газа погибли 17 палестинцев. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

При этом сообщается, что израильская армия также обстреливает центр города Рафах, который находится на юге сектора Газа. Там тоже есть раненые и погибшие, однако их число не установлено.

До этого сообщалось, что не меньше 28 граждан Палестины были убиты и еще несколько десятков ранены после того, как израильская авиация нанесла удар по северу сектора Газа. Также отмечается, что с начала израильско-палестинского конфликта погибли более 35,3 тысячи и ранены свыше 79,3 тысячи граждан Палестины.

Al Jazeera утверждает, что израильские военные также штурмовали населенный пункт Барта к югу от Дженина, где задержали нескольких рабочих из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами