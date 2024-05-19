В секторе Газа погибли 17 человек из-за удара Израиля

В результате обстрела израильскими военными центра сектора Газа погибли 17 палестинцев. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

При этом сообщается, что израильская армия также обстреливает центр города Рафах, который находится на юге сектора Газа. Там тоже есть раненые и погибшие, однако их число не установлено.

До этого сообщалось, что не меньше 28 граждан Палестины были убиты и еще несколько десятков ранены после того, как израильская авиация нанесла удар по северу сектора Газа. Также отмечается, что с начала израильско-палестинского конфликта погибли более 35,3 тысячи и ранены свыше 79,3 тысячи граждан Палестины.

Al Jazeera утверждает, что израильские военные также штурмовали населенный пункт Барта к югу от Дженина, где задержали нескольких рабочих из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.