На Украине рассказали о разочаровании Зеленского действиями Запада

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев разочаровал президента Украины Владимира Зеленского, потому что ему не нравится стремление Запада к миру с Россией. Такое мнение выразил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала «Вышка».

«Запад все больше и больше <...> склоняется к тому, что пора искать <...> возможные дипломатические методы. <...> Сам Зеленский признал <...>, что <...> чувствует «атмосферу мира» <...> в устах наших западных союзников. Очевидно, он имел в виду недавний визит Энтони Блинкена, главы госдепартамента США, на Украину. Какое-то разочарование легкое от этого визита есть у нашего руководства», — сказал политолог.

19 мая экс-полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис обвинил во лжи госсекретаря страны Энтони Блинкена, который заявил, что Украина со странами Запада сможет победить Россию. По его словам, подобные заявления Блинкена говорят либо о его лживости, либо о неадекватности. Дэвис отметил, что российская армия становится сильнее.

До этого бывший агент ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что встреча Зеленского и Блинкена в Киеве снималась постановочно ради пиара и пропаганды. По его словам, налицо работа видеоредактора, который монтировал запись.

Ранее Зеленский признал возможность потери Харькова.