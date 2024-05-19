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В Санкт-Петербурге пожарные тушат горящий цех с полиэтиленом

МЧС: в Петербурге ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом, который загорелся в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, вечером 18 мая на Автобусной улице произошел пожар в цеху, где хранился полиэтилен. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров, а в здании цеха обрушилась кровля. Позже министерство информировало о локализации пожара.

В субботу в Пермском крае произошел пожар на площади более 1100 квадратных метров на ферме в деревне Федотово. Сотрудники МЧС эвакуировали 170 коров. Возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

До этого сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар в торговом центре в Магнитогорске Челябинской области. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Пожар вспыхнул на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

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