США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру, связанному с Россией

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по нефтяному танкеру, который шел в Китай после остановки в России, сообщило 18 мая Центральное командование США. Об этом пишет РИА Новости.

«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — отмечается в заявлении американского командования.

По его данным, атака была совершена ночью в субботу в Красном море. Нефтетанкер шел под флагом Панамы, им владел и управлял греческий оператор. Пострадавших среди членов экипажа нет. Команде удалось восстановить управление и продолжить курс, проинформировало командование.

18 мая агентство Reuters сообщило, что в результате ракетного удара у берегов йеменского города Моха произошел пожар на борту нефтяного танкера, который шел под флагом Панамы.

15 мая движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по эсминцу Соединенных Штатов в Красном море.

Ранее США и Британия нанесли серию ударов по йеменскому аэропорту Ходейды.