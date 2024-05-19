В США объяснили, что значат для Вашингтона объятия Путина и Си Цзиньпина

Дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина свидетельствуют о колоссальном стратегическом поражении Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразил аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери в интервью Fox News.

«Это стратегический кошмар (для США — прим. ред.) — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов», — заявил американский эксперт.

Он отметил, что дружба России и Китая очень опасна для США, поскольку Москва и Пекин являются стратегическими оппонентами Вашингтона.

18 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Путина в Китай — судьбоносный шаг, определяющий будущее всего мира. По ее мнению, поездка российского лидера задала вектор не только развитию сотрудничества Москвы и Пекина. Партнерство двух государств стало направлением, которое рассматривается другими странами «в качестве альтернативы» текущей ситуации в мире, добавила дипломат.

До этого газета New York Times написала, что встреча Путина и Си Цзиньпина показала Западу, что поддержка Москвы со стороны Пекина незыблема.

Ранее Financial Times назвало заявления Путина и Си Цзиньпина пощечиной США.