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В МИД РФ прокомментировали визит Путина в Китай

Захарова: визит Путина в Китай — судьбоносный шаг, определяющий будущее планеты

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Визит президента России Владимира Путина в Китай — судьбоносный шаг, определяющий будущее всего мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

«Это (визит Путина в Китай — прим. ред.) перспектива на будущее — не на год, не на два года и не на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», — сказала она.

Захарова отметила, что визит Путина в КНР задал вектор не только развитию сотрудничества Москвы и Пекина. Партнерство двух государств стало направлением, которое рассматривается другими странами «в качестве альтернативы» текущей ситуации в мире.

Она добавила, что за визитом стоит «колоссальный труд» министерств, правительств, экспертов и чиновников России и Китая, которые «понимали стратегию отношений Москвой и Пекином».

До этого газета New York Times написала, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу, что поддержка Москвы со стороны Пекина незыблема.

18 мая руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что визит президента РФ в Китай подтверждает, что отношения двух государств превосходят по своему качеству традиционные межгосударственные союзы прежней эпохи.

Ранее Financial Times назвало заявления Путина и Си Цзиньпина пощечиной США.

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