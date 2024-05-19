Израильский министр пригрозил выходом из правительства Нетаньяху

Член кабмина и узкого кабинета военных действий Израиля Бени Ганц заявил, что намерен покинуть чрезвычайное правительство в случае, если не будет утвержден план действий по войне в секторе Газа до 8 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы находимся на роковом перепутье, когда руководство страны должно увидеть общую картину, определить риски, и возможности и сформулировать обновленную национальную стратегию. Чтобы мы могли бороться плечом, военный кабинет должен сформулировать и утвердить к 8 июня план действий, который приведет к реализации шести стратегических целей национального значения», — сообщил Ганц.

До этого сообщалось, что Ганц покатался на кроссовом мотоцикле у границы с Газой и сломал ногу. Он получил перелом костей стопы. Подробности о причинах травмы не приводятся, но известно, что Ганц посещал больницу «Барзилай» в Ашкелоне. Мужчина будет лечиться и проходить проверки в больнице «Шиба» в Тель а-Шомере. Постоянно чиновник уже два месяца проживает в кибуце «Яд Мордехай».

Ранее Ганц заявил, что ЦАХАЛ готов сражаться по обе стороны границы с Ливаном.