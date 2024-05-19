В Одессе прогремели взрывы

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время сигнал воздушной тревоги звучит в 10 украинских регионах: в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях.

17 мая российские войска поразили склад в Одессе из ракетных комплексов «Искандер». По складу было выпущено две ракеты. После попадания по цели произошел мощный взрыв и поднялся столб черного дыма.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что армия России нанесла удар по порту города Южный Одесской области.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее в зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков.