Трамп оценил интеллект Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у действующего главы Белого дома Джо Байдена низкий показатель IQ. Об этом пишет ТАСС.

«Только подумайте, наш президент — человек с низким IQ, и ему приходится иметь дело с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал он на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе.

18 мая стало известно, что Трамп намерен перед дебатами с Байденом потребовать от него провести тест на наличие тех или иных препаратов в организме действующего президента Соединенных Штатов. Также Трамп предложил проведение дебатов с Байденом стоя, несмотря на то что Байден «хочет сесть».

До этого Трамп заявил, что в течение пяти месяцев, которые остались до выборов в США, может начаться третья мировая война из-за «идиотов», которые находятся у власти.

Ранее Байден назвал Трампа неудачником.