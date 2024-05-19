Премьер Эстонии назвала причину, мешающую помогать Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержке Украины мешают различные страхи в виде рисков ядерной войны, эскалации конфликта и миграцией. Об этом сообщает BNS.

«От поддержки Украины нас удерживает страх. У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией», — сообщила Каллас.

По ее словам, странам Запада следует действовать решительно и избежать попадания в «в ловушку страха».

До этого глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что страна может передать Киеву до €40 млн из замороженных активов России.

Посольство Москвы в Таллине опубликовало материал, в котором говорится, что закон об использовании заблокированных российских активов, который принял парламент Эстонии, противоречит ее Конституции и ведет к усилению напряжения между двумя государствами.

Агентство Reuters писало, что «Большая семерка» (G7) выступит в поддержку плана Европейского союза изымать прибыль от реинвестированных активов России.

Ранее Рамзан Кадыров предложил ударить ракетами по Эстонии.