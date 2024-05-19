Украинский боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира

Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, победив британского спортсмена Тайсона Фьюри. Бой состоялся в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.

Усик одержал победу по итогам 12 раундов раздельным решением судей.

После завершения боя украинский спортсмен поблагодарил своих близких. Фьюри, в свою очередь, потребовал реванша, на что Усик согласился.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновника переноса оштрафуют на $10 млн из гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее британский боксер объяснил, почему Фьюри проиграет Усику.