Губернатор Ленобласти опроверг атаку на нефтебазу в Выборге

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что сообщения об атаке беспилотного летательного аппарата на нефтебазу в городе Выборг не соответствуют действительности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на территории нефтебазы использовалась пиротехника.

«Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств», — сообщил Дрозденко.

Также губернатор Ленобласти отметил, что пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за неудач на Донецком и Харьковском направлениях пытаются остановить продвижение российских войск и открывают огонь по гражданской инфраструктуре.

По его словам, украинские военные нанесли удар дальнобойными ракетами по гражданской нефтебазе в Ровеньках. Мирошник отметил, что ВСУ неспособны что-либо противопоставить продвижению российских войск на указанных направлениях, поэтому они направляют свои силы на преступления против гражданских.

Ранее в Донецке в результате атаки беспилотника пострадала женщина.