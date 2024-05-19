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Офтальмолог рассказала, как защитить глаза от солнца

Офтальмолог заявила, что качественные солнечные очки защитят сетчатку от проблем

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Depositphotos

Солнцезащитные очки низкого качества могут привести к проблемам с глазной сетчаткой из-за отсутствия должной защиты от ультрафиолета. Об этом сообщает офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирина Крестьянинова, передает РИА Новости.

«Главное в солнцезащитных очках - это качественная защита от ультрафиолета. Если ее нет, очки будут пропускать ультрафиолетовые лучи внутрь глаза. И это гораздо хуже, чем вообще обходиться без солнцезащитных очков. При ярком свете - зрачок сужается тем самым препятствуя прохождению ультрафиолета. А в темных очках - зрачок широкий, и вредные лучи беспрепятственно проникают в глаз и вызывают повреждения сетчатки», — сказала специалист.

До этого сообщалось, что востребованность телемедицинских консультаций с узкопрофильными специалистами существенно возросла за последний год. Об этом свидетельствует анализ данных онлайн-записей пациентов и обезличенных обобщенных телемедицинских консультаций.

Кратный рост (в восемь раз) фиксируется к дерматовенерологам и ряду детских специалистов. Также существенно увеличилось количество обращений к офтальмологам и урологам (более чем в два раза), гастроэнтерологам (почти в два раза). На 50% за год выросла популярность гинекологов и иммунологов, на треть больше стало обращений к эндокринологам и дерматологам.

Ранее выяснилось, что большинство россиян сильно тревожатся о своем здоровье.

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