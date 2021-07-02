Украина не получала официальных уведомлений о закрытии Белоруссией границы

Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии. Об этом заявил представитель украинского МИД Олег Николенко, передает «Интерфакс».

По его словам, от закрытия границы пострадал бы, прежде всего, белорусский народ.

Дипломат также подчеркнул, что Киев категорически отвергает упрек президента Белоруссии Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины, и отметил, что украинская сторона никогда не вмешивались во внутренние дела белорусского государства.

«Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска: чтобы северная граница оставалась пространством безопасности», — сказал Николенко.

Представитель украинского МИД добавил, что политика Украины направлена на поддержку законных интересов белорусов, которые заслуживают достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права.

«Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвернуть белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По словам главы государства, это связано с тем, что «огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь».