Лондон поддержал наделение Берлина постоянным местом в Совбезе ООН

Великобритания поддержит стремление Германии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД двух стран Хайко Мааса и Доминика Рааба.

«Британская сторона в заявлении поддерживает стремление Германии получить постоянное место в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.

Также министры подчеркнули, что Германия и Великобритания являются давними партнерами, чье сотрудничество укрепляет мировые безопасность и стабильность.

Ранее Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости реформирования ООН. Она заверила, что Берлин может стать инициатором расширения Совета Безопасности.

Постоянными членами Совета безопасности ООН являются Китай, Франция, Россия, США и Великобритания. Германия, которая проиграла Вторую мировую войну, не получила места. В последнее время все большее число стран настаивает на реформе Совбеза.