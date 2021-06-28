Меркель: диалог с Россией не означает дружеских переговоров

Федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что возможный диалог с Россией не означает того, что это будут дружеские переговоры. Об этом пишет ТАСС.

Политик подчеркнула, что Евросоюз должен быть един во внешней политике, заявив, что «мы будем сильны только тогда, когда будем говорить одним голосом».

В то же время она считает, что Брюссель должен работать и со странами с другим общественным устройством, но ни одна из сторон не может задавать повестку дня.

Ранее Меркель выразила мнение, что страны Евросоюза должны обсуждать касающиеся России проблемы не друг с другом, а напрямую с российским лидером Владимиром Путиным.

По ее словам, саммит ЕС — Россия мог бы стать площадкой, чтобы обсудить все волнующие вопросы. Меркель отметила, что отношения между Москвой и Брюсселем оставляют желать лучшего, но и «во времена Холодной войны велись переговоры».