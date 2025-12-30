Синоптик рассказал, какие сугробы будут в Москве к Новому году

Вильфанд: высота снежного покрова к Новому году в Москве будет около 20 см

Высота снежного покрова в Москве к 1 января достигнет 20 см. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Как и прогнозировалось, к Новому году в Москве высота снега будет около 20 сантиметров», — сказал синоптик.

В данный момент на станции ВДНХ высота снежного покрова составляет 15 см. Высота сугробов в Клину, Дмитрове, Новом Иерусалиме, Волоколамске уже достигла 20 см.

Вильфанд также рассказал, что днем в среду, 31 декабря, температура воздуха в столице составит -7...-9°C, в Московской области — до -11°C. Ночная температура в столице будет находиться в пределах -8...-10°C, в области -13°C.

По информации Гидрометцентра России, потепление в Москве и Московской области после нескольких морозных дней ожидается на третьи сутки нового года.

