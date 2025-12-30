Размер шрифта
В Иране заявили, что любая агрессия против страны приведет к немедленному ответу

Советник Хаменеи заявил, что агрессия против Ирана столкнется с жестким ответом
Любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Об этом заявил советник иранского верховного лидера Али Шамхани в соцсети Х после угроз президента США Дональда Трампа.

«Любая агрессия вызовет жесткий и немедленный ответ, превосходящий все ожидания планировщиков», — написал он.

Шамхани отметил, что в оборонной доктрине Ирана «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

По его словам, ракетные и оборонные возможности Ирана «не поддаются контролю и не требуют разрешения».

Накануне Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Иран ждут серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы.

По его словам, Иран, возможно, отстраивает новые объекты для восстановления ракетной программы, отличные от тех, по которым США нанесли удары в июне. При этом он подчеркнул, что пока подтверждения этому нет.

В ноябре замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявлял, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой».

Ранее Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана.

