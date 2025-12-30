Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о военной операции в Йемене

Коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией объявила о военной операции в восточной провинции Йемена Хадрамаут на фоне ее захвата вооруженными формированиями Переходного совета Южного Йемена. Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.

Командование войск коалиции потребовало от гражданских лиц немедленно покинуть порт Аль-Мукалла. Это требуется для обеспечения их защиты во время проведения военной операции.

27 декабря государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен эскалацией напряженности на юго-востоке Йемена и призвал к сдержанности.

В начале декабря вооруженные формирования Переходного совета взяли под контроль две важные восточные провинции — Хадрамаут и Аль-Махра, что вызвало критику со стороны главы Президентского руководящего совета Рашада аль-Алими, который обратился за помощью к Саудовской Аравии с просьбой вывести силы совета из восточных регионов. Несмотря на подписание соглашения при посредничестве Эр-Рияда об отводе войск, оно до сих пор не реализовано.

Ранее Россия отреагировала на эскалацию в Йемене.