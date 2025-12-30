Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В России резко подорожал чай

Экономист Абрамов: черный чай в России подорожал почти на 16% за неделю
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Черный чай в российских магазинах подорожал на 15,7% за неделю с 20 по 27 декабря, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«С 20 по 27 декабря значение Индекса Мишек выросло на 1,0% по сравнению с его повышением на 0,6% неделю назад. За неделю выросли цены на черный чай «Акбар» (+15,7%), морковь (+4,8%) и бананы (+4,6%). Снизились цены на конфеты «Мишка косолапый» (-10,0%) и на куриные тушки бренда «Каждый день» (-0,5%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 3,4% по данным на 27 декабря по сравнению с его ростом на 5,7% неделю назад», — отметил Абрамов.

Он уточнил, что неделя к неделе рост цен Индекса Мишек ускорился, а в формате год к году, наоборот, опять замедлился. Это значит, что на той же неделе год назад цены росли быстрее, чем сейчас, пояснил экономист.

По его словам, за год подорожали апельсиновый сок J7 (+42,9%), конфеты «Мишка косолапый» (+28,6%), подсолнечное масло «Олейна» (+20,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+8,4%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+7,6%), белый хлеб (+4,8%), сельдь «Матиас» (+4,0%), бюджетные куриные тушки (+2,6%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

За год подешевели сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-26,9%), морковь (-18,5%), бананы (-15,0%), яйца «Окские» категории С1 (-10,8%) и черный чай «Акбар» (-1,2%).

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России к 23 декабря опустилась ниже 6% и достигла 5,98%. В начале декабря годовая инфляция оценивалась в 6,61%.

Ранее в России подорожали морковь и селедка. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525343_rnd_7",
    "video_id": "record::517f8fbe-fcf9-44a1-bfab-34544c8bb2f7"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+