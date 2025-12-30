Размер шрифта
Депутат рассказал о работе интернета в новогодние праздники

Свинцов: домашний интернет и Wi-Fi будет работать в новогодние праздники
Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в новогодние праздники во всех регионах России. Об этом заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет», — сказал депутат, отметив, что такая мера не требуется.

По его словам, россияне, которые захотят отправить поздравления или совершить видеозвонок из дома, смогут это сделать без проблем.

Накануне зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике заявил, что ограничение мобильного интернета в российских регионах в новогоднюю ночь является допустимой мерой безопасности.

По его словам, поводом для ограничений служит информация о возможных атаках беспилотников.

Свинцов назвал отключения интернета «сегодняшними реалиями».

Ранее в Госдуме прокомментировали возможный запрет рекламы в Telegram.

