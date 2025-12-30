Врач предупредил, чем грозит попавшая в глаз пробка от шампанского

Без бьющей в потолок пробки и игристого напитка многие не представляют праздничную ночь. Однако этот яркий ритуал таит в себе реальную опасность, превращая бутылку в оружие. Это подтверждается не только физикой, но и медицинской статистикой, рассказал «Газете.Ru» Антон Казанцев — врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA.

«Данные, приведенные в Британском медицинском журнале, четко описывают последствия подобных инцидентов: анализ травм, вызванных вылетающими пробками, показывает, что типичными и наиболее опасными являются кровоизлияние в переднюю камеру глаза (гифема) и травматическая ретинопатия — тяжелое повреждение сетчатки. К этому нередко добавляются отложенные осложнения, такие как нарушение подвижности зрачка, развитие посттравматической глаукомы и травматической оптической невропатии», — объяснил он.

Причина таких серьезных повреждений — огромная кинетическая энергия пробки.

«Давление внутри бутылки может втрое превышать давление в автомобильной шине, а скорость вылета достигает 80 км/ч, что делает реакцию человека физически невозможной. Этой энергии достаточно, чтобы вызвать не только упомянутые кровоизлияния, но и разрывы радужки, отслойку сетчатки или травматическую катаракту», — заявил эксперт.

Особую группу риска составляют люди с уже существующими глазными заболеваниями: высокой степенью миопии, дистрофиями сетчатки, глаукомой или в период восстановления после операций (например, ЛАСИК). Для их ослабленных структур глаза даже несильный удар может обернуться тяжелыми последствиями.

«Если это произошло, главное — не поддаваться панике и не совершать типичных ошибок. Никакого самолечения. Ни в коем случае не тереть, не давить на глаз. Это может усугубить повреждение, увеличить кровоизлияние или сместить возможные осколки. Промывать глаз можно лишь для удаления поверхностных соринок, если нет серьезной раны. Делайте это аккуратно, поливая от внутреннего угла глаза к наружному, без сильного напора», — рассказал врач.

Наложите легкую, недавящую стерильную повязку на травмированный глаз. В идеале — прикройте и здоровый глаз, чтобы обездвижить поврежденный. Это предотвратит усугубление травмы из-за непроизвольных синхронных движений глазных яблок.

Немедленно обратитесь за специализированной помощью. Даже при кажущемся легком ушибе требуется срочный осмотр на щелевой лампе в круглосуточном травмпункте для исключения отслойки сетчатки и внутренних кровоизлияний.

«Профилактика проста, но требует последовательности: для начала хорошо охладите бутылку — это снижает внутреннее давление. Затем, перед открытием, крепко обхватите пробку через салфетку или полотенце, что позволит вам лучше контролировать процесс, и всегда направляйте горлышко от себя и окружающих. Самое важное — не «выстреливайте» пробкой, а аккуратно откручивайте ее, медленно проворачивая саму бутылку, чтобы давление сбрасывалось постепенно и безопасно.

Помните: в эту новогоднюю ночь ваше зрение важнее эффектного хлопка. Осознанное открытие бутылки и трезвая оценка рисков — лучший тост за здоровье ваших глаз в наступающем году. Если же травма произошла — действуйте быстро, хладнокровно и только по алгоритму, приведенному выше», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам объяснили разницу между «Советским» и «Российским» шампанским.