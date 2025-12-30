В России подготовили порядок разработки критериев, оценивающих эффективность автошкол

МВД России подготовило порядок разработки критериев, с помощью которых будет оцениваться эффективность автошкол. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС.

Так, показатели деятельности автошкол будут формироваться на основании результатов сдачи экзаменов и сведений об аварийности по вине водителей, которые окончили эти автошколы менее двух лет назад.

В ведомстве добавили, что перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности будут утверждены нормативным правовым актом МВД. Предполагаемые изменения позволят гражданам осознанно выбрать конкретную автошколу.

21 ноября вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что экзамен на водительские права лучше всего сдавать летом. Он также порекомендовал не ограничиваться простыми уроками в автошколе и пройти какой-либо продвинутый курс — например, контраварийной подготовки. Специалист объяснил, что специфика вождения в зимний сезон «несколько иная», поэтому водителям важно почувствовать изменения на дороге.

