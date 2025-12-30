Стали известны самые популярные слова русского языка в 2025 году

Самые популярные слова в 2025 году в России связаны с информационным сектором

Самыми популярными словами в 2025 году стали связанные с информационным сектором существительные. Об этом РИА Новости рассказал ректор Института русского языка имени Пушкина Никита Гусев.

Он подчеркнул, что среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это слова, которые связаны с информационной сферой: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Они постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь.

Другая категория слов имеет событийное звучание и отражает общественно-политическую и культурную повестку. К ней относятся «Интервидение», «переговоры», «саммит, «Аляска, «дипломатия».

Кроме того, отметил Гусев, стали значительно чаще употребляться слова «отечественный» и «национальный», что свидетельствует об укреплении национально-культурного и технологического суверенитета России.

Также ректор Института Пушкина выделил глагол «генерировать», поскольку его значение и сфера употребления существенно расширились. Раньше он использовался преимущественно в технических и научных контекстах, сейчас же он описывает работу нейросетей по производству новых материалов.

