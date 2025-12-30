Размер шрифта
СМИ сообщили о первом ударе США по цели на территории Венесуэлы

CNN: ЦРУ ударило беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США ударило беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Это стало первым известным случаем атаки США на цель внутри страны, отмечает телеканал.

По данным источников, удар беспилотника, подробности которого ранее не сообщались, был нанесен по удаленному причалу на венесуэльском побережье, который, по мнению правительства США, использовался венесуэльской группировкой «Трен де Арагуа» для хранения наркотиков и их перегрузки на суда для дальнейшей отправки.

В момент удара на объекте никого не было. По словам источников CNN, разведывательную поддержку операции оказывали Силы специальных операций США.

Этот удар может значительно обострить напряженность между США и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, на которого Вашингтон оказывает давление с целью заставить его уйти в отставку посредством агрессивной военной кампании, подчеркивает телеканал.

С сентября 2025 года администрация президента Дональда Трампа начала серию военных ударов по судам и объектам, которые Вашингтон связывает с венесуэльскими наркокартелями. По состоянию на 30 декабря США провели не менее 30 ударов и планируют провести наземную операцию.

Ранее Гутерриш созвонился с Мадуро и обсудил ситуацию в Венесуэле.

