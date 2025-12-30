Россиянам рассказали, как вернуть купленный билет

Чаще всего россияне возвращают билеты на события из-за болезни (40%) или из-за переноса мероприятия на неудобную дату (25%). Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по транзакционному бизнесу МТС Live Денис Вайнштейн. Он дал советы, как вернуть билет с наименьшими потерями.

«Почти каждый десятый (7%) вернет билет, если появились срочные дела или работа и столько же (7%), если передумали и нет настроения. Правила возврата билетов на мероприятия регулируются законом РФ «О защите прав потребителей» (и смежных нормах гражданского и налогового права). В нормах закреплено положение о том, что человек вправе отказаться от услуги до ее начала и потребовать возврата уплаченных денег. Однако на практике добиться возврата бывает сложно, если площадка или организаторы дополнили этот свод своими правилами», — отметил Вайнштейн.

По его словам, чаще всего кинотеатры не возражают и без проблем принимают возвраты за один-два часа до сеанса, некоторые — не позже, чем за 30 минут. Если это время вышло, придется ехать в кассу и сдавать билеты по заявлению лично, предупредил эксперт. Возврат денежных средств при этом остается на усмотрение кинотеатра, подчеркнул специалист.

По его словам, большинство театров и концертных площадок возвращают полную стоимость билетов, если они сданы не позднее, чем за 10 дней до события. Половину можно вернуть, если отказаться от мероприятия менее, чем за 10 дней и не позже, чем за 5 дней до даты, уточнил Вайнштейн. Если осталось 3-5 дней, вернуть сможете около 30% стоимости, а если концерт или спектакль уже через 2 или 1 день, в возврате могут отказать, сказал эксперт.

«В последний момент возвращают полную стоимость билета любые площадки, когда у вас есть уважительная причина и ее подтверждение: больничный, справка о смерти близкого родственника. Также вы имеете право получить полную стоимость билета, если ваше мероприятие отменили или перенесли. По сегодняшнему законодательству вы не сможете получить компенсацию за билет, если сдаете его в последний момент — менее чем за 3 дня до события, выше уже рассмотрели эту ситуацию. Также многие продавцы не принимают к возврату скидочные или льготные билеты», — пояснил Вайнштейн.

Из других причин он выделил несоответствие причин и документов в заявке на возврат или невалидные документы. При обработке заявлений, особенно по болезни зрителей, билетные платформы пристально изучают все поступившие справки, предупредил эксперт: они сверяют форму документа, печати, диагнозы и даты болезни, иногда даже звонят в больницу и уточняют, работает ли там такой-то врач. Если что-то не сходится — запрашивают новый документ и отказывают, если его не прислали в срок 14 дней с даты проведения мероприятия, подчеркнул Вайнштейн.

Ранее были названы артисты, которые в 2026 году смогут заменить Надежду Кадышеву.