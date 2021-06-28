В США призвали Россию прекратить «злонамеренные действия»

Россия должна прекратить «опасные и злонамеренные действия» ради стабильных отношений с Западом. Об этом в ходе онлайн-конференции Центра стратегических и международных исследований заявил заместитель помощника секретаря бюро по Европе и Евразии госдепа США Кристофер Робинсон.

«Москва должна понимать, что она не может преуспеть и продвигать свои интересы, иметь стабильные и предсказуемые отношения с Западом, если продолжит опасные и злонамеренные действия», — сказал он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что позиция Вашингтона заключается в том, чтобы отвечать Москве на действия, которые «угрожают США и партнерам».

«Мы открыты к диалогу с Москвой, если он в наших интересах, об этом говорилось на саммите [президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве], но другая важная мысль: Россия должна отказаться от дестабилизирующей и опасной гибридной деятельности», — отметил Робинсон.

По его словам, существуют группировки, от которых исходит «некая преступная деятельность, которая не контролируются напрямую Кремлем, но [они] действуют в его интересах».

В феврале глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс заявил о том, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов и их европейских партнеров, несмотря на введенные в отношении Москвы экономические санкции.