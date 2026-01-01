Губернатор Курской области рассказал о ночном ударе ВСУ по хутору

Хинштейн сообщил о повреждении домов в Фонове после ночного удара ВСУ

В Курской области под вражеским ударом пострадал хутор Фонов Рыльского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, в результате обстрела было повреждено остекление пяти домов, однако люди не пострадали и ночь провели у родственников.

Глава области отметил, что всем пострадавшим будет оказана помощь в восстановлении жилья. Комиссия зафиксирует все повреждения, а бригады оперативно приступят к ремонтным работам.

Хинштейн подчеркнул, что удары нанесли в новогоднюю ночь, когда жители праздновали вместе с близкими, и назвал такие действия неприемлемыми. Он призвал местных жителей сохранять бдительность и строго соблюдать меры безопасности.

Утром 1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Предварительно известно о более чем 50 пострадавших, еще более 20 человек не выжили. Следственный комитет завел уголовное дело.

Ранее в Краснодарском крае обломки дронов повредили два частных дома.