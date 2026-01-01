Размер шрифта
Экс-советник Трампа спрогнозировал результат выборов на Украине для Зеленского

Экс-советник Трампа Флинн: Зеленский проиграет выборы, если они будут честными
Президент Украины Владимир Зеленский проиграет выборы, если они будут проводиться честно. Об этом заявил экс-советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в интервью РИА Новости.

«Он [Зеленский] проиграл бы, если бы были честные выборы», — сказал собеседник агентства.

Флинн добавил, что точно хотел бы увидеть выборы президента на Украине.

В начале декабря Зеленский заявил о готовности провести президентские выборы на Украине, отметив, что не держится за власть. При этом политик подчеркнул, что для этого необходимо обеспечить безопасность. Зеленский также поручил депутатам Верховной рады разработать варианты проведения выборов, если ситуация этого потребует.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник не исключил, что Зеленского на посту главы государства могут заменить экс-главком ВСУ Валерий Залужный или бывший спикер парламента Дмитрий Разумков.

В свою очередь некоторые эксперты видят на посту нового президента руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова или премьер-министра Юлию Свириденко.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Однако выборы не проводились из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее Путин заявил, что на «избавление от Зеленского» может потребоваться год.

