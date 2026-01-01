В двух российских аэропортах ввели ограничения

Росавиация: ограничения на полеты ввели в Казани и Нижнекамске

В нескольких российских аэропортах вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его данным, ограничения действуют в Казани и Нижнекамске (Бегишево) и необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Этим утром к работе после ограничений вернулись аэропорты Краснодара, Калуги и Тамбова.

31 декабря стало известно о введении аналогичных мер в районе аэропорта Нижнего Новгорода (Чкалов). В Росавиации уточнили, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Кроме того, Кореняко сообщал о временных ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропортах Калуги и Ульяновска. До этого аналогичные меры были введены для воздушных гаваней Тамбова, Самары и Пензы.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.