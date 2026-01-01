Размер шрифта
СК завел уголовное дело после атаки ВСУ, в которой погибли более 20 человек

СК: по факту гибели жителей в Хорлах после атаки ВСУ возбудили дело о теракте
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели мирных жителей Херсонской области в результате атаки украинских военных, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, в ночь на 1 января по зданию кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа была нанесена массированная атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, оснащенными боеприпасами. В результате инцидента погибли более 20 человек, большое число людей получили ранения.

Главным следственным управлением СК РФ дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»).

В ведомстве добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атаке, действиям которых будет дана правовая оценка.

Утром 1 января губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что три БПЛА атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Предварительно известно о более чем 50 пострадавших и 24 погибших, включая ребенка. Губернатор отметил, что многие люди погибли в огне.

Ранее в Краснодарском крае обломки дронов повредили два частных дома.

