Появились подробности о пожаре в Хорлах после удара ВСУ

Площадь пожара в кафе в Хорлах с 24 погибшими составила 500 квадратных метров
Николай Хижняк/РИА Новости

Площадь пожара, возникшего в кафе при гостинице в Хорлах Херсонской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), составила 500 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

По его словам, атака украинскими беспилотниками была совершена в первом часу ночи, в итоге загорелось кафе, пристроенное к гостинице. Пожарные ликвидировали огонь в 08:40 (мск — прим. ред.).

Несколькими часами ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник.

По данным, три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Предварительно, 50 человек пострадали, 24 человек погибли, в том числе ребенок. Врачи оказывают помощь пострадавшим и борются за их жизни, рассказал Сальдо.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 января над регионами России ночью уничтожили 168 дронов.

