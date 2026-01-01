«Слишком молодая для меня»: 51-летний Нигматуллин рассказал о знакомстве с 23-летней женой

Бывший вратарь сборной России по футболу, московских «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин после свадьбы с телеведущей и моделью Эвелиной Сынчей рассказал о своих мыслях при знакомстве с ней и заявил, что после первого брака думал остаться холостяком. Его слова приводит РИА Новости.

«На выставке зарубежной недвижимости в Москве встретил Эвелину. У нас стенды были недалеко. Первые два дня мы особо не коммуницировали, потому что я думал, что она слишком молодая для меня. И только на третий мы обратили друг на друга внимание, оказавшись в неформальной обстановке, в караоке», — поделился он.

О помолвке Нигматуллина и Сынчи стало известно весной 2025 года. Свадьба состоялась в конце ноября.

Нигматуллину 51 год, его новоиспеченной супруге — 23 года. Для футболиста этот брак стал вторым. С первой супругой в официальном браке он прожил с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель. Бракоразводный процесс продолжается, бывшие супруги делят имущество.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Нигматуллин и Сынча рассказали о свадьбе.