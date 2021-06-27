На Украине предрекли проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала UkrLife подверг критике канцлера Германии Ангелу Меркель за предложение организовать саммит ЕС с президентом России Владимиром Путиным.

«Пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон. Но непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией», — заявил Климкин.

По мнению бывшего главы украинского МИД, предложение немецкого канцлера ведет к возвращению «к нормальности» в отношениях с Москвой.

Климкин также добавил, что считает оправданным саммит Путина и Байдена, так как в ходе встречи затрагивались «критические вопросы». Точно так же бывший министр считает возможной встречу Меркель или Макрона с Путиным при условии, что переговоры пройдут не под эгидой Евросоюза.

«И это означает, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули. И это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние. С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. <...> Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», — заключил Климкин.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Меркель предложила Евросоюзу рассмотреть возможность приглашения президента России Владимира Путина на саммит европейских лидеров. Такую инициативу поддержал и глава Франции Эммануэль Макрон.