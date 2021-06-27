Посол Германии заявила о всеобщем страхе начала войны с Россией

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила о страхе вооруженного столкновения с Россией. Об этом дипломат рассказала в интервью изданию «Зеркало недели».

По ее словам, в ближайшее время не следует ожидать вступления Украины в НАТО, так как у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война.

«Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — заявила Фельдгузен.

Разговоры о возможном нападении России на Украину при отсутствии газового транзита через ее территорию она назвала спекуляцией. Фельдгузен также подчеркнула, что не только Украина говорит об угрозе нацбезопасности из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», но также Польша и страны Прибалтики.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Ранее в МИД ФРГ заявили о том, что правительство Германии считает важным сохранять украинский транзит наряду с российским газопроводом «Северный поток — 2».