В России могут ввести обязательную маркировку еще некоторых товаров

Минпромторг предложил с 1 сентября обязательно маркировать некоторые товары
Виталий Белоусов/РИА Новости

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) предложило поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов товаров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствии с разработанным Минпромторгом проектом постановления правительства РФ предусматривается поэтапное введение с 1 сентября 2026 года обязательной маркировки хозяйственных, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей в потребительской упаковке.

В ведомстве напомнили, что добровольный эксперимент по маркировке этих видов товаров проводится в стране с 25 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Синхронизация срока завершения эксперимента с началом обязательной маркировки позволит производителям подготовиться и адаптироваться к введению обязательных требований.

Необходимость обязательной маркировки в Минпромторге объяснили высокой долей (свыше 10%) нелегального оборота этих видов товаров, что создает риски реализации некачественной и небезопасной продукции, в том числе для детей.

27 января вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Роспотребнадзор и Росстандарт с предложением ввести в России обязательное нанесение маркировки об аллергенах на штучные продукты питания.

Ранее россиян предупредили, какая упаковка для еды самая опасная.
 
