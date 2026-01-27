Во Владивостоке подростки устроили погром в магазине

Во Владивостоке подростки разгромили обувной магазин, а затем заперли в нем продавщицу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Несовершеннолетние ворвались в находящийся на улице Бестужева магазин, круша все и раскидывая коробки. Продавщица сделала им замечание, в ответ подростки набросились на женщину и сломали ей палец. Затем школьники покинули магазин, заблокировав дверь лопатой.

На свободу продавщице помог выйти охранник. Пострадавшая зафиксировала полученные телесные повреждения в травмпункте и написала заявление в полицию.

29 декабря сообщалось, что в Кумторкалинском районе Дагестана сын местного депутата Даниял Абсаламов устроил пьяный дебош в алкомаркете. Дебошир вместе с друзьями били стекла, кидали камни, а также разбили бутылки внутри магазина. Участники погрома были задержаны. По факту случившегося заведено уголовное дело.

