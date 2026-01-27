Российский дипломат заявил о невозможности возобновления переговоров о госгранице

Враждебная позиция Эстонии делает невозможным возобновление переговоров по ратификации договоров о государственной границе. Об этом в интервью РИА Новости заявил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

Он отметил, что отношение России к подписанным еще в 2014 году договору о госгранице и договору о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах остается неизменным. Стороны обсуждали необходимость ратификации подписанных соглашений вплоть до февраля 2022 года.

Дипломат напомнил, что в мае 2022 года парламент Эстонии «за отсутствием юридических оснований» отклонил законопроект об отзыве подписей на договорах. При этом в Таллине заявили, что в условиях «российской агрессии» не собираются возвращаться к вопросу ратификации.

Абилов подчеркнул, что в связи с враждебной позицией эстонских властей Россия считает невозможным возобновление на нынешнем этапе переговорного процесса.

7 января сообщалось, что Эстония планирует завершить строительство забора на границе с Россией к концу 2027 года.

Ранее стало известно, что Эстония в 2026 году потратит на оборону рекордную в своей истории сумму.