Общество

В Москве оштрафовали на 400 тыс. руб. жителя Твери за призывы к терроризму

Тверича оштрафовали на 400 тыс. руб. за призывы к терроризму
Западный окружной военный суд назначил 400 тыс. рублей штрафа жителю Твери Андрею Антонову, разместившему на одном из каналов мессенджера Telegram комментарии, оправдывающие атаки БПЛА, совершенные на территории Тверской области, в форме пожелания совершения таких атак на ведомственные здания МВД России по Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда Ирина Жирнова уточнила, что, учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, суд счел возможным назначить наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, без изоляции от общества. Дополнительно Антонову запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, на срок 2 года.

По словам Жирновой, при вынесении приговора были приняты во внимание положительные характеристики Антонова, его забота о пожилой матери, отсутствие отца, признание вины и раскаяние, публичные извинения и активное содействие расследованию.

Представитель суда подчеркнула, что суд установил факт размещения Антоновым в Telegram комментариев, оправдывающих атаки беспилотников и содержащих пожелания подобных атак на здания тверского МВД.

В ходе судебного заседания 37-летний кладовщик из Твери пояснил, что комментарии были оставлены в марте 2025 года под видеозаписью атак БПЛА, из-за обиды на сотрудников МВД, которые, по его мнению, ненадлежащим образом расследовали кражу из его квартиры, совершенную в 2007 году. На вопрос суда о том, обращался ли он с официальной жалобой на действия полиции в установленном порядке, Антонов ответил отрицательно.

Военный суд также постановил конфисковать устройства, использованные Антоновым для размещения комментариев, и взыскать с него процессуальные издержки в пользу федерального бюджета. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее суд этого округа осудил сержанта за госизмену к 17 годам колонии.
 
